NRC-interview met Willem-Alexander uit 1995 nu alsnog gepubliceerd

Een nooit gepubliceerd interview dat twee NRC-journalisten in 1995 hadden met kroonprins Willem-Alexander is via een omweg nu toch in de openbaarheid verschenen. Destijds besloot de krant om het verhaal niet te publiceren toen koningin Beatrix te kennen had gegeven dat ze passages wilde laten schrappen.

De krant weigerde: van tevoren waren de onderwerpen doorgesproken en voor NRC gold het journalistieke principe: gezegd is gezegd.

Wat was daar nu mis mee?

Grote delen van het interview zijn nu opgenomen in het boek Slijpen aan de geest, 50 jaar NRC Handelsblad van oud-adjunct hoofdredacteur John Kroon. Die zegt nu in de krant dat hij het "onzin" vindt dat het interview nooit in de krant is gezet. "Als je de gewraakte passages ziet, denk je 'wat was daar nu mis mee'."

Een van die passages gaat over het mogelijk einde van de monarchie in een verenigd Europa. Daarover zegt de 27-jarige Willem-Alexander: Als er ooit een verenigd Europa ontstaat met een nationale regering, dan zou dat kunnen. Maar daar zie ik Europa nog niet naartoe gaan. De kans dat mensen met zo veel culturele achtergronden een politiek-sociaal-culturele eenheid kunnen worden... Als je in New York of in Los Angeles bent, kom je hetzelfde type Amerikaan tegen. Maar het verschil tussen Amsterdam en Napels is gigantisch."

Een andere gewraakte passage gaat over het geloof. Willem-Alexander zegt dat hij "niet echt kerkelijk, geen kerkganger" is. Die uitspraak herhaalt hij twee jaar later in een televisie-interview: "Ik ben niet zo kerkelijk, maar wel overtuigd gelovig."

Emily Bremers

In het interview ergert de toekomstige koning zich duidelijk aan de manier waarop de media de grenzen van zijn privacy overschrijden. Enkele maanden voor het gesprek is zijn relatie met Emily Bremers publiek geworden. Het gaat de prins niet alleen om de roddelbladen.

"Er zijn in Nederland bladen die zichzelf serieus achten en dan een artikel schrijven en voor de helft of driekwart citeren uit de roddelbladen, alsof het feiten zijn. En dan wordt dat blad weer geciteerd en is het ineens een feit!"