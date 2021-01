Geen bijval voor PVV-plan inzet leger bij rellen, 'politie doet het goed'

Scooters

In verschillende gemeenten, zoals Den Bosch, Rotterdam, Amsterdam, Den Haag, Haarlem, Geleen en Almelo zijn de afgelopen dagen ongeregeldheden uitgebroken; winkels werden geplunderd, auto's en scooters in brand gestoken en ordehandhavers zijn belaagd.

Wilders spreekt over een "stukje anarchie" en wil dat het "tuig" meteen wordt aangepakt. De inzet van het leger is noodzakelijk bij "grootschalige" rellen, vindt de PVV. "Ik vind dat het leger dit allang had moeten doen."

Burgeroorlog

De rest van de Kamerleden veroordelen ook de rellen en de plunderingen, maar verwerpen het voorstel van de PVV. De PvdA wil duidelijkheid over het plan van de PVV. "Wilt u een groene golf door de straten? Met tanks en knieën die kapotgeschoten worden?", vraagt PvdA-Kamerlid Kuiken zich af. "Laten we ook niet doen alsof er sprake is van een soort burgeroorlog."

Wilders wil geen tanks door de straten, maar vraagt om gerichte ondersteuning van het leger als de politie het nodig heeft. Maar ook dat voorstel krijgt geen bijval in de Kamer. De politie en ook de burgemeesters hebben niet om hulp van het leger gevraagd. "De politie wil geen leger. Ze hebben het zwaar. Maar wie zijn wij om te bepalen dat het leger ingezet moet worden", benadrukt SP-Kamerlid Van Nispen. De Partij voor de Dieren vreest dat het leger werkt als "een rode lap op een stier", zegt Kamerlid Wassenberg.

Geen taboe

Ook het kabinet denkt dat de inzet van het leger nu niet nodig is. Premier Rutte zei dat het leger met de hulp van de militaire politie, de marechaussee, al wordt ingezet. "Er rust geen taboe op", aldus de premier. Het kabinet vindt het onverstandig om tijdens deze politieoperatie in te grijpen. "Laten we nu niet doen alsof we het beter weten." Ook weerspreekt hij de opvatting van de PVV-leider dat er geen rellen zouden zijn geweest als het leger was ingezet. "Dat is een verkeerde volgorde van oorzaak en gevolg."

De hulp van Duitse en Belgische politie gebeurt vaker in de grensstreken en is niet vreemd, vindt Rutte. "Wat is er nu opeens tegen? Het is niet zo dat Duitse politie opeens in Scheveningen zal lopen."

