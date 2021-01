Rellen creëren ook groep 'die staat voor iets anders': veel initiatieven om te helpen

Omdat veel mensen op sociale media vinden dat 'dit niet oké is', steken meer mensen de handen uit de mouwen, zegt Adang. "Als je weet dat jouw mening breder gedeeld wordt in de samenleving, ben je eerder geneigd om iets te doen. Dan wordt het 'wij' tegen 'zij' en wil je op zo veel mogelijk manieren laten zien dat je de anderen uit jouw groep wil helpen."

Jeugd Urk positief in het nieuws

Een van de opgezette initiatieven is een crowdfundingsactie voor een nieuwe coronateststraat in Urk. De 21-jarige Jan Baarssen startte twee dagen geleden een actie die inmiddels al bijna 10.000 euro heeft opgeleverd. "De jongeren van Urk komen de laatste dagen zo negatief in het nieuws, ik wilde met deze actie laten zien dat de jeugd hier ook goede dingen doet", vertelt hij.

Baarssen was erbij toen de teststraat in Urk afgelopen zaterdagavond in brand werd gestoken. "We waren daar met honderden auto's om te protesteren tegen de avondklok, maar toen die brand uitbrak werd de sfeer opeens grimmig. Niemand wilde dat, daarom gingen veel mensen naar huis."

Ook in Den Bosch werd geholpen, daar gingen inwoners van Den Bosch de dag na de rellen de straat op om schoon te maken: