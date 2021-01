Iedereen wil 'Opa K'nex' helpen na diefstal van zijn reuzenrad

Anton van der List uit Breda is bestolen van zijn zelfgebouwde reuzenrad van bijna twee meter hoog en dat levert hem veel steunbetuigingen op. Volgens Omroep Brabant hebben meerdere mensen per mail of via sociale media aangeboden om te helpen.

'Opa K'nex', zoals hij wordt genoemd, had het reuzenrad zelf gebouwd van duizenden stukjes K'nex-speelgoed. Het stond in het trappenhuis van zijn galerijflat, maar werd dit weekend door iemand meegenomen.

Zichtbaar aangeslagen vertelt Van der List over de diefstal: