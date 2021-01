Faillissementsrechter akkoord met 14 miljoen euro voor slachtoffers Weinstein

Een faillissementsrechter in de VS is akkoord gegaan met de betaling van omgerekend zo'n 14 miljoen euro aan de slachtoffers van de veroordeelde filmproducent Harvey Weinstein. De betaling is onderdeel van het liquidatieplan voor The Weinstein Company, het bedrijf van Harvey en zijn broer Bob.

Volgens de rechter is 83 procent van de eisers in het faillissementsdossier akkoord met het plan. Deze vrouwen hebben ook aangegeven dat ze niet nog meer juridische procedures willen doorlopen, zei de rechter op een digitale zitting.

In totaal hebben verzekeraars nu ongeveer 29 miljoen euro uitbetaald, waarvan de helft voor de slachtoffers van Weinstein bestemd is.

Oneerlijk

Vrouwen die verder willen procederen tegen Weinstein of medewerkers van zijn bedrijf, komen niet in aanmerking voor het geld. Een deel van hen is het daar niet mee eens en noemt de gang van zaken "oneerlijk".

Het bedrijf van Weinstein vroeg in 2018 faillissement aan nadat de aanklachten van seksueel wangedrag door Harvey Weinstein zich hadden opgestapeld. Vorig jaar werd de Amerikaanse filmproducent veroordeeld tot 23 jaar celstraf voor aanranding en verkrachting van twee vrouwen.

Daarna volgden soortgelijke beschuldigingen van tal van andere vrouwen aan het adres Weinstein. Ook andere machtige mannen werden beschuldigd van machtsmisbruik en grensoverschrijdend gedrag.