'Bedrijf Harvey Weinstein vraagt faillissement aan'

Het bedrijf van de omstreden Amerikaanse filmproducent Harvey Weinstein vraagt vandaag faillissement aan. Volgens Amerikaanse media is het The Weinstein Company niet gelukt een koper te vinden.

Deze stap betekent niet zonder meer dat het bedrijf ophoudt te bestaan, zegt advocaat Rob van den Sigtenhorst, die ervaring heeft met Amerikaanse faillissementszaken.

"The Weinstein Company vraagt naar alle waarschijnlijkheid 'Chapter 11' aan. Dat is niet het faillissement zoals wij dat kennen. Ons faillissement is gericht op liquidatie, maar Chapter 11 is gericht op de reorganisatie van het bedrijf, terwijl dat bedrijf gewoon doordraait en beschermd is tegen de schuldeisers", zegt Van den Sigtenhorst.

Opspraak

Het bedrijf had zichzelf te koop aangeboden nadat oprichter Harvey Weinstein in opspraak was geraakt. De producent wordt door verscheidene actrices beschuldigd van seksueel misbruik en wangedrag.

The Weinstein Company heeft de afgelopen periode met verscheidene overnamekandidaten gesproken om 'een nette oplossing' voor het personeel te vinden, maar dat is dus niet gelukt. Volgens de filmmaatschappij heeft een van de overnamekandidaten zich niet aan de afspraken gehouden.

Ontslagen

Harvey Weinstein werkt zelf al sinds oktober niet meer bij het bedrijf; hij werd toen door zijn broer en andere topmensen van de maatschappij ontslagen.