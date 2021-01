'Kruisbestuiving tussen groepen op sociale media, daar kan riskante cocktail ontstaan'

Terrorisme-onderzoeker Jelle van Buuren bevestigt de rol van sociale media. In het algemeen worden Telegram en andere platforms gebruikt om zowel propaganda als informatie te verspreiden, ziet hij. "Daarnaast wordt een platform als Telegram tijdens rel-achtige situaties gebruikt om mensen realtime aan te sturen."

Volgens Van Buuren doen de autoriteiten "ontzettend hun best" om de groepen in beeld te krijgen, al zijn ze daar soms beperkt in. "Het volgen van openbare kanalen is nou eenmaal makkelijker dan binnendringen in besloten groepen."

'Riskante cocktail'

Arnout de Vries, die bij kennisinstituut TNO onderzoek doet naar maatschappelijke veiligheid, zegt dat het onduidelijk is hoeveel groepen er actief zijn op Telegram. "Er zit veel kruisbestuiving tussen verschillende groepen. Het gaat om hooligans, partijen die tegen de coronamaatregelen zijn of jongeren die zich vervelen en geinen. Dan ontstaat er een cocktail die soms riskant kan zijn."

De platforms waar mensen zich op organiseren, hebben daarnaast ieder hun eigen moderatiebeleid. TNO-onderzoeker De Vries ziet een groot verschil tussen bijvoorbeeld Facebook en Telegram. Die laatste doet volgens hem "vrijwel niks". Vergeleken daarmee is Facebook een "lieverdje", zegt hij. "Dat platform onderneemt wel actie." Hij zegt dat politie zich actiever in dit soort chatgroepen moet mengen, zodat er meer zicht komt op wat er gebeurt.