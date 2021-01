Negen doden gevonden in Chinese mijn na explosie

Reddingswerkers in China hebben in een goudmijn de lichamen van negen mijnwerkers gevonden. Dat brengt het dodental door een explosie in de mijn in de provincie Shandong twee weken geleden, op tien. Er wordt nog naar een mijnwerker gezocht.

"We blijven zoeken totdat we hem gevonden hebben. We geven niet op", zei de burgemeester op een persconferentie. Gisteren werden elf van de in totaal 22 mijnwerkers gered. Een van hen was ernstig verzwakt.

Een week geleden gaven de slachtoffers een eerste teken van leven. Overlevenden waren erin geslaagd een briefje omhoog te krijgen.

Leidinggevenden van de mijn zijn gearresteerd, omdat ze na de explosie meer dan 24 uur hebben gewacht voordat het incident werd gemeld. De oorzaak van de explosie in de mijn is nog onduidelijk.