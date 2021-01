Teken van leven uit Chinese goudmijn, een week na explosie

In China zitten mijnwerkers al een week vast na een explosie in een goudmijn. Lange tijd was niet duidelijk of er overlevenden waren. Chinese staatsmedia melden nu dat reddingwerkers een briefje uit een schacht hebben gehaald, waarop staat dat twaalf mijnwerkers in leven zijn.

Direct na de explosie werd duidelijk dat er 22 mijnwerkers vastzaten. Over de toestand van de overige tien mijnwerkers is niets bekend.

De reddingwerkers stuurden voor de zekerheid voedsel de mijn in. Toen ze de kabel omhoog haalden, was het voedsel weg en zat er een briefje voor in de plaats.

Gebrek aan water en frisse lucht

Op het briefje staat dat er vier gewonden zijn en dat de gezondheid van de overige acht hard achteruitgaat door gebrek aan water en frisse lucht. "Blijf doorgaan met de werkzaamheden", staat op het briefje. "We houden hoop."

Managers van de goudmijn zijn vastgezet, omdat ze het ongeluk pas een dag later meldden. De mijn in de oostelijke provincie Shandong was in aanbouw toen de explosie vorige week zondag plaatsvond.

Zeker driehonderd reddingswerkers zijn nu bezig met het verwijderen van puin. Ook wordt er een nieuwe schacht geboord om de mijnwerkers te bevrijden. Er zijn ook gaten geboord die dienen voor de toevoer van frisse lucht, voedsel en water en om schadelijke dampen te laten verdwijnen.