Rutte veroordeelt 'crimineel geweld': wat bezielt deze mensen?

De rellen begonnen gisteren in Amsterdam en Eindhoven rond demonstraties tegen de coronamaatregelen. Ze sloegen rond het ingaan van de avondklok over in andere gemeenten als Tilburg, Stein, Enschede, Roermond en Apeldoorn.

Teststraat

Zaterdag, toen de avondklok voor het eerst van kracht werd, was het ook al raak in Urk. Daar werd onder meer een GGD-teststraat in brand gestoken. "Onacceptabel", zei Rutte daarover.

De premier benadrukte ook nog dat het geweld geen invloed heeft op de maatregelen. "De avondklok blijft nodig. Het is het virus dat ons de vrijheid beneemt."