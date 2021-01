Dag na rellen: glasscherven, woedende burgemeesters en zorgen om komende dagen

De Eindhovense burgemeester John Jorritsma sprak vanochtend opnieuw zijn verontwaardiging uit. "Dat dit kan in mijn stad en in Nederland. Die mensen zijn compleet gestoord en trekken zich nergens iets van aan", zei hij in het NOS Radio 1 Journaal.

Volgens Jorritsma is de schade in zijn stad "ongekend en enorm". Jorritsma: "Dit was geen demonstratie. Dit was excessief geweld, verveling, lamlendigheid." De burgemeester denkt dat de relschoppers niet alleen uit Eindhoven kwamen. "Hooligans kwamen uit alle hoeken en gaten van het land, ze hadden op sociale media met elkaar afgesproken."

Gisteren nam de burgemeester het woord burgeroorlog in de mond. "Je ziet wat de rellen in Eindhoven voor navolging kregen in andere gemeenten. Als je op zo'n manier het land in de fik steekt, dan lijkt het wel burgeroorlog", benadrukt Jorritsma vanochtend nogmaals.