Braziliaanse voetballers omgekomen bij vliegtuigongeluk

Het Braziliaanse voetbal is opnieuw in rouw door een vliegongeluk. De voorzitter en vier spelers van de Braziliaanse voetbalclub Palmas FR kwamen om het leven toen het vliegtuigje waarin ze zaten kort na het opstijgen verongelukte bij het stadje Porto Nacional. Ook de piloot van het toestel kwam om.

Het ongeluk roept herinneringen op aan de vliegramp in Bolivia, in november 2016. Daarbij kwam vrijwel het gehele elftal van de Braziliaanse club Chapecoense om.

Palmas FR speelt in de Braziliaanse serie D. Het elftal doet mee aan de strijd om de Groene Beker (Copa Verde), een regionale competitie. Vandaag zou het team spelen tegen Vila Nova, een club uit de stad Goiânia.

Quarantaine

De vier spelers die in het vliegtuig zaten, waren eerder positief getest op corona. Hun quarantaine zou gisteren eindigen. Daarom reisden Lucas Praxedes, Guilherme Noé, Ranule en Marcus Molinari apart van de rest van het elftal, in een privévliegtuig met voorzitter Lucas Meira.

De overige leden van de delegatie van Palmas FR zouden later per lijnvlucht vertrekken, maar de wedstrijd is nu afgelast door de Braziliaanse voetbalbond CBF. Wedstrijden in de Braziliaanse eredivisie gingen gisteren wel gewoon door.