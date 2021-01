'Op dit soort momenten schaam ik me om Urker te zijn'

"Ik als Urker wil u en al die anderen die werken in de zorg hartelijk danken", reageerde een inwoner op de bovenstaande tweet. "Ik heb plaatsvervangende schaamte. Ik wil mij distantiëren van alle gebeurtenissen van de laatste tijd inclusief gisteren."

'We doen het onszelf aan'

Van Slooten benadrukt dat het overgrote deel van de bewoners er zo over denkt. Toch valt het hem op dat sommige plaatsgenoten laconiek reageren op de belaging van de nieuwsploeg en de brandstichting.

"Sommigen zeggen schouderophalend: is dat nou allemaal zo erg? Anderen beginnen gelijk de riedel dat 'de media en de buitenwereld ons willen aanvallen, omdat we Urk zijn'. Dan denk ik: ja, maar het zijn niet kinderen van buitenaf die deze problemen veroorzaken. En als dat steeds gebeurt, moeten we ook accepteren dat er niet positief bericht wordt. Dat doen we onszelf aan."

'Asterix-dorpje'

De inwoners van Urk hebben nou eenmaal een anarchistische inslag, vervolgt het Statenlid. Het is een hechte, christelijke gemeenschap die sinds het ontstaan van de Noordoostpolder weinig vertrouwen heeft in de overheid, leggen deskundigen uit in dit Nieuwsuur-artikel. Maar dat mag volgens Van Slooten geen vrijbrief zijn voor geweld, vernielingen of brandstichting.

"We zijn al 80 jaar geen eiland meer. Dan kunnen we voor onszelf wel vol proberen te houden dat wij een soort Asterix-dorpje zijn in Gallië die opneemt tegen de Romeinen, maar dat gaat in 2021 niet meer."

Burgemeester Cees van den Bos plaatste vandaag een videoboodschap op YouTube over de gebeurtenissen. "Het is met pijn in mijn hart dat ik mij op deze dag tot u richt. Het kan niet anders, want alle ogen zijn gericht op Urk."