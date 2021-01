NOS-ploeg belaagd tijdens opnames bij uitgebrande teststraat in Urk

Een beveiliger die een cameraman van de NOS begeleidde, is vanmiddag in Urk belaagd. Twee jongeren hinderden de cameraman tijdens opnames bij de gisteravond uitgebrande teststraat van de GGD. Bij een woordenwisseling daarover ontstond een worsteling tussen een van de jongeren en de beveiliger. De laatste kreeg daarbij een bijtende stof in zijn gezicht gespoten.

De beveiliger is op de plek van het incident behandeld door een arts. De politie zegt de actie serieus te nemen en is een onderzoek gestart. Voor zover bekend is er niemand opgepakt.

Behalve de twee jongeren die de cameraman en beveiliger belaagden, waren er ook tientallen omstanders.

De NOS voelde zich genoodzaakt om te vertrekken en de opnames over dit onderwerp op een andere plek te maken.

Gisteravond protesteerden vele tientallen jongeren in het havengebied van Urk tegen de avondklok. Ze staken de teststraat in brand en belaagden agenten met vuurwerk. De politie pakte twee mensen op en deelde enkele tientallen boetes uit.