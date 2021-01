Onrust en ongeregeldheden in meerdere steden rond ingaan avondklok

Op de Oude Markt in Enschede hebben tientallen mensen zich verzameld die tegen de coronamaatregelen demonstreren, meldt RTV Oost. De sfeer is grimmig en er wordt vuurwerk afgestoken. De vele aanwezige agenten grepen eerst niet in maar later werd de ME ingezet. Op sociale media werd vandaag opgeroepen om om half negen te verzamelen.

Zwaar illegaal vuurwerk

In Arnhem en Apeldoorn werd zwaar illegaal vuurwerk afgestoken, schrijft Omroep Gelderland. Sinds het ingaan van de avondklok zou het er rustiger zijn. Zowel Arnhem als Apeldoorn zijn bekeuringen uitgedeeld.

Ook in de buurt van de Tilburgse Wandelboslaan is een gespannen sfeer en is de ME ingezet, schrijft Omroep Brabant. De burgemeester heeft een noodbevel aangekondigd. Onder het motto 'Tilburg in opstand' zou hier een demonstratie plaatsvinden. Een getuige zegt dat er veel vuurwerk is afgestoken en verkeersborden en een lantaarnpaal uit de grond zijn gereden.

Verslaggever vlucht

Een verslaggever van het Brabants Dagblad werd bekogeld met stenen en achterna gezeten. "Tijdens een poging om te vluchten dook hij een brandgang in, waar hij werd ingesloten door een groep van zo'n vijftien man", schrijft de krant. "Via een tuin van een aangrenzende woning kon hij zichzelf in veiligheid brengen."

In het centrum van Almelo was het korte tijd onrustig. Een noodverordening werd afgekondigd en demonstranten werden naar huis gestuurd. Er werd één persoon aangehouden.