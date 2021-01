Top over aanpassingen aan nieuw klimaat; waar moet Nederland zich op voorbereiden?

Niet alleen arme landen ver weg kampen met de effecten van de opwarming; ook Nederland doet dat. Peter Kuipers Munneke, klimaatwetenschapper en weerpresentator bij de NOS, zet de belangrijkste gevolgen voor Nederland op een rij. Aanpassingen aan het klimaat in Nederland kun je volgens hem grofweg onderverdelen in aanpassingen aan extremer weer en aan de stijgende zeespiegel.

Tot 2050 kan aantal warme dagen verdubbelen

Doordat het in Nederland in de afgelopen eeuw ruim twee graden warmer is geworden, hebben we tegenwoordig vaker met extreem weer te maken dan vroeger. Zo is het aantal tropische dagen vervijfvoudigd; tot het jaar 2050 zou het aantal extreem warme dagen nog eens ruim kunnen verdubbelen.

Die extreem warme dagen, maar ook de warme nachten, zorgen voor ongezonde warmte binnenshuis. En ook voor een flinke oversterfte: tijdens de hittegolf in de zomer van 2020 zijn een paar honderd Nederlanders meer overleden dan normaal. Om woningen, kantoren en scholen toch koel te houden, zouden die aangepast moeten worden aan een klimaat met meer hitte.

Droge periodes worden droger

Doordat het warmer wordt, neemt ook de neerslag toe. Natte periodes worden natter: 's winters regent het flink meer dan vroeger, en ook in de zomer neemt het aantal extreme hoosbuien toe. Tegelijk verdampt er meer water uit de bodem. Dat betekent dat droge periodes juist droger worden. In de afgelopen drie zomers heeft ons land te maken gehad met extreme droogte, met grote gevolgen voor de natuur en de watervoorziening. Ook deze trend zet in de toekomst door.

Om watermassa's en droogte beter aan te kunnen, zou het hele watersysteem op de schop en flexibeler moeten worden. Niet alleen moeten de rivieren 's winters meer water kunnen afvoeren, ook wordt gekeken hoe er meer water op het land kan worden vasthouden om uitdroging te voorkomen. De bufferfunctie van het Nederlandse watersysteem moet kortom flink worden aangepakt om de grotere extremen op te kunnen vangen.

Zo verandert het klimaat: