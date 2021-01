Ruim honderd aanhoudingen bij demonstratie Amsterdam

De rust was aan het begin van de avond grotendeels weergekeerd. De gemeente gaf rond 14.45 een noodbevel af, waarna het Museumplein werd leeg geveegd. De politie zette onder meer politiehonden en een waterkanon in. De onrust verplaatste zich daarna naar straten in de buurt, waarna de politie er ook daar een eind aan maakte.

Een van de initiatiefnemers had de bijeenkomst op het Museumplein eerder een "koffiedrink-actie" genoemd. De gemeente had de actie verboden. De lokale driehoek had het plein sinds 11.00 uur aangewezen als veiligheidsrisicogebied. 's Middags werden de toen aanwezige betogers opgeroepen hun demonstratie te staken.

Vorige week liep een demonstratie op het Museumplein in Amsterdam ook flink uit de hand.