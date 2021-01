Wekdienst 24/1: 'Koffie drinken' tegen corona • Pakt Schulting weer allroundtitel?

Wat heb je gemist?

In Urk is een noodbevel afgegeven in verband met de onrust die is ontstaan na het ingaan van de avondklok. Vele tientallen jongeren protesteerden gisteravond na 21.00 uur in het havengebied tegen de avondklok. Ze reden met zo'n honderd auto's toeterend door de haven, waar ook een teststraat van de GGD in brand werd gestoken. Een nog onbekend aantal mensen is opgepakt en er zijn meerdere boetes uitgedeeld.

"Dramatisch zoals deze avond nu verloopt. Ik schaam me voor de gebeurtenissen", reageerde burgemeester Van den Bos op Twitter.