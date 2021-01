Noodbevel in Urk vanwege 'dramatische avond' na ingaan avondklok

In Urk is een noodbevel afgegeven in verband met de onrust die is ontstaan na het ingaan van de avondklok. Vele tientallen jongeren protesteerden gisteravond na 21.00 uur in het havengebied tegen de avondklok. Ze reden met zo'n honderd auto's toeterend door de haven, waar ook een teststraat van de GGD in brand werd gestoken. Een nog onbekend aantal mensen is opgepakt.

"Dramatisch zoals deze avond nu verloopt. Ik schaam me voor de gebeurtenissen", reageerde burgemeester Van den Bos op Twitter. "Op dit moment rest mij als burgemeester, samen met de politiechef en de officier van justitie, maar één middel: het noodbevel met de inzet van de ME. We willen rust op Urk." Uiteindelijk was de inzet van de ME niet nodig om de rust te herstellen, zegt de politie tegen Omroep Flevoland.

Een noodbevel kan worden ingezet bij bijvoorbeeld een oproer, ramp of zware ongevallen. Als een noodbevel wordt afgegeven is de burgemeester bevoegd om alle bevelen te geven die hij nodig acht voor handhaving van de openbare orde of om gevaar te beperken. In Urk staan de mobiele eenheid en de marechaussee nu klaar om in te grijpen als dat nodig is.