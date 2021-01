Republikeinen willen meer voorbereidingstijd voor Trump in impeachment-zaak

De Republikeinen in de Senaat willen dat de behandeling van de impeachmentprocedure tegen Donald Trump twee weken wordt uitgesteld. De voormalige president moet meer tijd krijgen om zijn verdediging voor te bereiden, vinden ze.

Het Huis van Afgevaardigden beschuldigt Trump van het aanzetten tot een opstand, voorafgaand aan de bestorming van het Capitool op 6 januari. De Senaat moet daar een oordeel over uitspreken.

Eerlijk proces

De leider van de Republikeinen in de Senaat, Mitch McConnell, heeft de Democraten gevraagd tot donderdag te wachten met het indienen van de aanklacht. Trump heeft dan twee weken extra tijd om zijn verdediging voor te bereiden. De behandeling in de Senaat kan dan half februari beginnen.

"De Republikeinen zijn zeer overtuigd van het principe dat de Senaat, het ambt van president en voormalig president Trump zelf een volwaardig en eerlijk proces verdienen, met respect voor zijn rechten en de feiten en juridische vraagstukken die aan de orde zijn", aldus McConnell.

Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, heeft nog niet gezegd wanneer ze de aanklacht tegen Trump naar de Senaat stuurt. Het lijkt erop dat de Democraten met uitstel zullen instemmen als de Republikeinen de voordrachten voor ministersposten in het kabinet van de nieuwe president Joe Biden goedkeuren.

"Fight like hell"

Trump zegt dat hij de presidentsverkiezingen heeft gewonnen. Maar daar is geen enkel bewijs voor en hij verloor alle rechtszaken daarover.

De Senaat bekrachtigde de overwinning van Joe Biden op 6 januari. Voorafgaand daaraan riep Trump zijn aanhang op naar het Capitool te gaan, waar de Senaat bijeen was. "Fight like hell", zei hij, wat zoveel betekent als "vecht of je leven ervan afhangt".

Bij de bestorming die daarop volgde, vielen vijf doden. De senatoren en andere aanwezigen moesten vluchten. Ook partijgenoten van Trump zijn daar woedend over. Tien Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden steunden de beschuldiging aan het adres van Trump van het aanzetten tot een opstand.