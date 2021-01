Wel een avondklok, maar overdag gewoon op pad naar het werk. Hoe kan dat?

In slechts twee andere gevallen heeft de Inspectie besloten een bedrijf tijdelijk te sluiten. Daar werden de coronaregels niet goed nageleefd. Dat ging overigens niet om bedrijven waar mensen thuis hadden kunnen werken; het betrof een tuinder en een bakkerij. Toen de werksituatie weer was verbeterd, respectievelijk binnen een paar uur en binnen een paar dagen, konden de bedrijven weer open.

In slechts een heel klein aantal gevallen is er door de inspectie een boete opgelegd als er regels aan de bedrijfslaars gelapt werden, maar "de Inspectie is er niet om boetes te geven", aldus een woordvoerder. Een boete wordt pas overwogen als allerlei andere maatregelen niet hebben gewerkt. Volgens de inspectie is zo'n 95 procent van alle bedrijven welwillend om de richtlijnen na te leven.

Volgens Kitty Jong van FNV speelt het probleem breder dan in kantoren of bij niet mogen thuiswerken: "De helft van de beroepsbevolking kán zijn werk niet thuis uitvoeren, bijvoorbeeld werknemers van supermarkten of distributiecentra. Daar maak ik me ernstig zorgen over. Werkgevers hebben wel allerlei protocollen bedacht, maar wij horen dat die amper worden nageleefd. Ik zeg het nu hard, maar het economisch belang prevaleert boven het welzijn van werknemers."