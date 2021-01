Avondklok gaat er zaterdag komen: vanaf 21.00 uur in plaats van 20.30 uur

De avondklok komt er, maar gaat niet vanaf 20.30 uur, maar vanaf 21.00 uur gelden. Een meerderheid in de Tweede Kamer stemt in met invoering, maar dan moet de avondklok wel een half uur later ingaan dan het kabinet eerder van plan was. Demissionair premier Rutte zal de aanpassing overnemen en mensen moeten dan met ingang van aanstaande zaterdag vanaf 21.00 uur binnen blijven.

Een motie over de verschuiving is ondertekend door de regeringspartijen D66, VVD, CDA en ChristenUnie en de oppositiepartijen SP en 50Plus, een ruime meerderheid in de Kamer. Het uitstel moet het draagvlak voor de maatregel vergroten. Vanwege de grote sociale gevolgen van de avondklok denkt de Kamer dat de maatregel voor veel mensen draaglijker is, als hij later begint. "Een later tijdstip kan voor veel gezinnen, kinderen, studenten en werkenden een groot verschil maken", staat in de motie.

Rutte zei eerder vandaag in het debat dat het misschien "ietsje later" kan dan 20.30 uur, maar niet later dan 21.00 uur. Hij moet in het debat nog officieel op de motie reageren, maar het is al wel duidelijk dat hij ermee kan leven.

Britse variant

Het Kamerdebat over de coronamaatregelen heeft zich vandaag de hele dag toegespitst op de avondklok. Onder meer de PVV, Forum voor Democratie en Denk zijn er fel tegen. Zij vinden de maatregel draconisch en buiten proportie. Rutte benadrukte juist dat de avondklok nu moet worden ingevoerd, omdat het kabinet niet achteraf de conclusie wil trekken dat het te laat heeft ingegrepen. De maatregel wordt vooral genomen vanwege zorgen over de Britse variant van het coronavirus.

Regeringspartij D66 was aanvankelijk tegen de avondklok, maar legt zich nu dus neer bij invoering om 21.00 uur. Fractievoorzitter Jetten zegt dat zijn fractie na lang wikken en wegen tot dit besluit is gekomen.