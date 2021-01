Abdelkader Benali trekt zich na ophef terug als spreker bij Dodenherdenking

De 4 mei-lezing in Amsterdam wordt toch niet voorgedragen door Abdelkader Benali. De schrijver heeft zich teruggetrokken na ophef over omstreden uitlatingen over Joden in 2006.

"Er mag op dit podium geen seconde twijfel zijn", schrijft Benali op Twitter over zijn besluit. De schrijver zou de voordracht houden bij de herdenkingsbijeenkomst in De Nieuwe Kerk, voorafgaand aan de Nationale Herdenking op de Dam.

De omstreden uitspraken werden in 2010 opgetekend door oorlogsverslaggever Harald Doornbos in een column in HP/De Tijd. De twee hadden in juli 2006 een ontmoeting in Beiroet, gedurende de eerste dagen van oorlog tussen Israël en terreurorganisatie Hezbollah.

"Benali barst los", schrijft Doornbos. "Sinds hij een succesvol schrijver is en wat meer geld heeft, komt hij vaker in Amsterdam-Zuid. Jemig, daar blijkt het vol te zitten met Joden. En het vervelendste is: het zijn zoveel Joden! Amsterdamse Joden. Je voelt je als Marokkaan nauwelijks op je gemak."

Dronken bui

Benali erkent dat hij de uitspraken heeft gedaan. "Maar je moet het in de sfeer zien waarin we zaten", zei hij gisteren in Het Parool. "Er was oorlog, er waren bombardementen en we lagen op de grond, ik dronk een wijntje. We bliezen stoom af tijdens die borrel. Ik zei het in een dronken bui. Het was zwarte humor, ironie en meligheid, achteraf gezien misplaatst."

Benali twittert dat hij "pittige, maar ook goede" gesprekken heeft gehad met vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap. "Zij waren van goede wil", aldus de schrijver. "Helaas moesten ze concluderen dat er niet genoeg draagvlak is voor mijn voordracht." Benali's lezing, met als titel De stilte van de ander, zal wel worden gepubliceerd.