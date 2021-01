Schrijver Abdelkader Benali geeft dit jaar 4 mei-lezing

Schrijver Abdelkader Benali houdt dit jaar de 4 mei-voordracht in De Nieuwe Kerk in Amsterdam, kort voor de Nationale Herdenking op de Dam. Dat meldt het Nationaal Comité 4 en 5 mei in een persbericht.

Vorig jaar gaf schrijver Arnon Grunberg de 4 mei-lezing, 75 jaar na de bevrijding van Nederland in de Tweede Wereldoorlog. Grunberg, wiens moeder vernietigingskamp Auschwitz overleefde, kreeg veel lof voor die toespraak. Hij sprak uitvoerig over de gruwelijkheden in de concentratiekampen van de nazi's en benadrukte het belang van herdenken om herhaling van die gruwelijkheden te voorkomen.