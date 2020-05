Veel lof voor toespraken koning en Grunberg: 'Ieder woord was raak'

"Het ging om de menselijke waardigheid, het recht te zijn wie je bent", zegt Van Dooijeweert. "Of je nou Joods, Marokkaans, homo of vrouw bent, je hebt het recht jezelf te zijn. Het omgekeerde is ook waar: je moet niet gedwongen worden je identiteit aan te geven zodat je anders behandeld wordt, zoals in de Tweede Wereldoorlog gebeurde met een ster. Nu is dat niet anders. Het is belangrijk dat dit benoemd wordt."

Verbeet prijst ook de woorden van schrijver Arnon Grunberg. "Dat niemand in de Nieuwe Kerk aanwezig was maakte het anders, maar niet onverschillig. Ik vind dat hij dat buitengewoon overtuigend gedaan heeft."

Grunberg citeerde de Joods-Italiaanse schrijver Primo Levi. "'Ik kan niet begrijpen, niet verdragen dat men een mens beoordeelt niet naar wat hij is, maar naar de groep waar hij toevallig toe behoort'." Die woorden zouden we volgens de auteur "wekelijks, misschien wel dagelijks moeten herhalen, al was het maar om ons eraan te herinneren hoe giftig woorden kunnen zijn."