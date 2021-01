Hongarije keurt Brits en Russisch coronavaccin goed zonder Europese tussenkomst

Het Hongaarse medicijnagentschap heeft twee coronavaccins goedgekeurd die in de rest van de Europese Unie nog niet zijn toegelaten, melden Hongaarse media. Het gaat om het Russische Spoetnik V en het middel van de universiteit van Oxford en AstraZeneca. Daarmee omzeilt Boedapest het Europees Medicijnagentschap (EMA), dat de vaccins nog niet heeft goedgekeurd.

Via een noodprocedure is het voor EU-lidstaten mogelijk om af te wijken van de gezamenlijke Europese goedkeuring. De EMA-procedure voor het AstraZeneca-vaccin loopt nog, het Russische middel is nog niet in behandeling genomen. Tot dusver zijn alleen de vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna goedgekeurd voor gebruik in de Europese Unie.

De Hongaarse premier Orbán klaagt al langer dat de verspreiding van vaccins in de EU te traag gaat en is daarover op ramkoers beland met Brussel. De Hongaarse regering wil ook Chinese vaccins aankopen, zonder Europese tussenkomst. Orban claimt dat hij met het gebruik van Russische en Chinese vaccins in enkele weken de gehele bevolking kan laten inenten.

Het is maar de vraag of dat haalbaar is, want de vaccinatiebereidheid van het Centraal-Europese land behoort tot de laagste van de EU. Volgens een recent onderzoek van het Hongaarse bureau voor statistiek is niet meer dan 27 procent van de bevolking van plan een prik te halen.