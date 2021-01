Organisator demonstratie wil vaker 'kopje koffie drinken' op Museumplein

De organisator van de demonstratie die afgelopen zondag op het Museumplein uit de hand liep, kondigt nieuwe acties aan in Amsterdam. Michel Reijinga wil naar eigen zeggen "iedere zondagmiddag demonstratief koffie gaan drinken op het Museumplein", omdat hij boos is dat zijn demonstratie werd verboden.

Ondanks het verbod kwamen toch 2000 mensen naar het Museumplein afgelopen zondag. Na herhaaldelijke waarschuwingen werden zij uiteengedreven. Daarbij werden waterkannonnen en ME ingezet.

Wie waren zij?

Initiatiefnemer van de demonstratie is dus Michel Reijinga, een ondernemer in de evenementenbranche, die naar eigen zeggen in 2019 een burnout heeft gehad. Zijn demonstratie was gericht tegen Rutte. "Ik kan niets goeds bedenken dat die man ooit heeft gedaan", vertelde hij in een uitzending van Lockdown News Network (LNN) op YouTube. Eigenaar van dat nieuwsnetwerk voor "open, eerlijke en onpartijdige informatie en verslaggeving" is acteur Rick Kuitems. Het is één van de talrijke kanalen waar coronacritici en complotdenkers hun ideeën verspreiden.

Via zijn Facebookpagina 'Nederland in Verzet, weg met dit kabinet' spreekt Reijinga vaak zijn ruim 15.000 volgers toe. Hij plaatst er oproepen en filmpjes en deelt zijn ergernis over premier Rutte en burgemeester Halsema van Amsterdam. Ook deelde hij daar een oproep om naar de hoofdstad te komen voor de demonstratie: een demonstratie waarbij werd gedreigd met geweld en het meenemen van wapens. Uiteindelijk liet Reijinga vrijdagavond weten dat de demonstratie niet doorging, toen een kort geding van de Amsterdamse driehoek eerder die dag de demonstratie had verboden.

Toch kwam er een bont gezelschap naar het Museumplein. Ondernemers, boeren, horecamedewerkers, een arts uit Limburg en Willem Engel van de actiegroep Viruswaarheid. Bezorgde mensen, hoog- en laagopgeleid, die zich niet kunnen vinden in het kabinetsbeleid of in de manier waarop media aandacht besteden aan de coronapandemie.