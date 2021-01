Spannende dag voor Italiaanse premier: zal zijn kabinet vallen?

Een spannende dag voor de Italiaanse premier Conte. Vanmiddag stemt de senaat over het lot van zijn regering.

Vrijdag trok oud-premier Renzi zijn ministers terug uit de coalitie met de Vijfsterrenbeweging en de sociaaldemocratische Partito Democratico (PD). Dat gebeurde na een ruzie binnen de coalitie over de verdeling van het geld uit het coronasteunfonds van de EU. Door het vertrek van zijn kleine partij Italia Viva heeft de zittende regering geen meerderheid meer en dreigt het kabinet te vallen.

Bij een stemming gisteren in het Italiaanse Lagerhuis haalde de centrum-linkse coalitie van Conte een absolute meerderheid van 321 stemmen tijdens een vertrouwensstemming. "Vandaag gaat het er echt om", zei correspondent Mustafa Marghadi in het NOS Radio 1 Journaal, "dan is er een stemming in de senaat en dat wordt een stuk moeilijker."

Minderheidsregering

Volgens Marghadi lijkt het er niet op dat Conte een meerderheid gaat vinden van senatoren die voor hem gaan stemmen. "Maar dat is op zich niet erg, want je kan ook met een minderheid in de senaat regeren."

Het is volgens hem de kunst vandaag voor premier Conte om zo dicht mogelijk bij een meerderheid te komen. "Als je zes senatoren tekortkomt moet je bij elk wetsvoorstel zes mensen overtuigen van je plannen en dat is best te doen. Maar ja, als het er twintig zijn, dan heeft hij een probleem, want dat is gewoon een instabiele regering."

'Het wordt spannend'

Conte riep vanochtend in een emotionele toespraak de senatoren op de Italiaanse burgers tijdens de coronapandemie niet in de kou te laten staan door een politieke crisis te veroorzaken. Volgens Marghadi zou Conte het net kunnen redden, "maar het wordt wel spannend."

Krijg hij niet genoeg stemmen dan valt het kabinet en moet president Matarella bepalen wat er gaat gebeuren, legt Marghadi uit. "Bijvoorbeeld een zakenkabinet instellen dat Italië door de pandemie loodst, of er moeten toch verkiezingen uitgeschreven worden. Die kunnen dan op zijn vroegst in juni gehouden worden. En op dat laatste zit bijna niemand te wachten midden in een pandemie."