Bas van 't Wout wordt de nieuwe minister van Economische Zaken

Demissionair staatssecretaris Bas van 't Wout (Sociale Zaken) wordt de nieuwe minister van Economische Zaken. Hij volgt Eric Wiebes op, die vorige week opstapte vanwege zijn rol in de toeslagenaffaire, dat melden ingewijden na berichtgeving van De Telegraaf.

Van 't Wout (41) kwam in 2012 voor de VVD in de Tweede Kamer. Vorig jaar zomer volgde hij Tamara van Ark op als staatssecretaris van Sociale Zaken, toen zij minister voor Medische Zorg werd. Op zijn Twitterprofiel omschrijft hij zichzelf als een Scherpenzeelse Amsterdammer in Brabant. Hij groeide op in Scherpenzeel bij Amersfoort, woonde lange tijd in Amsterdam en woont nu in Hoeven in Brabant.

Bas van 't Wout heeft voor de VVD verschillende partijpolitieke functies vervuld. Hij was onder meer bestuurslid van de jongerenorganisatie van zijn partij, fractie- en beleidsmedewerker in Amsterdam en VVD-campagneleider bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006.

Wiebes weg

Afgelopen vrijdag stapte het kabinet op vanwege de toeslagenaffaire, waarbij duizenden mensen ten onrechte als fraudeur werden bestempeld en de toeslag voor de kinderopvang moesten terugbetalen.

Het kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie ging demissionair door, met uitzondering van minister Wiebes van Economische Zaken. Die stapte met onmiddellijke ingang op vanwege zijn rol als staatssecretaris van Financiën in het vorige kabinet.

Voor de parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslagen biechtte Wiebes onlangs op dat hij niet in de gaten had dat er "een sociale bom" aan het ontploffen was, die duizenden ouders trof. Er waren veel losse stukjes, maar niemand overzag de hele puzzel, zei hij. Hij voelde zich "zeer zwaar medeverantwoordelijk" voor de uitvoering van een slechte wet die als een "brandende lont" in een sociaal kruitvat was. "Ja, hier is zo enorm iets misgegaan."

Zo kondigde Wiebes vrijdag zijn vertrek aan: