'Ik hoop dat Biden het land weer beter maakt'

Tracey heeft een boodschap voor Amerikanen die nog altijd pessimistisch zijn over de toekomst van hun land. "Houd moed. Ik heb enkel positieve reacties gehad op de video en dat stemt me optimistisch. We hebben heel wat meegemaakt de afgelopen jaren, maar we gaan nu betere dagen tegemoet. We zijn verre van een perfect land en hebben veel problemen, maar we zijn Amerikanen en we kunnen weer omhoog klauteren."

Humphries beaamt dat: "Ik vond het mooi te zien dat we mensen hoop hebben gegeven. Ik denk dat we een verschil kunnen maken."

De toevallige dialoog tussen Humphries en Tracey van twee weken geleden heeft onverwachts nog tot iets moois geleid: ze zijn vrienden geworden. "Echte vrienden", benadrukt Tracey. "Ik hoop dat je het ook zo voelt."

"I love you man", antwoordt Humphries. "We hebben het gezellig samen. We vinden het leuk om met elkaar te praten en we hebben veel dingen gemeen. It's really cool."