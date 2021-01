Coronaverlof in Nederland? Zo doen Duitsland en België het

Zo kon een Belg van 50 jaar of jonger met een of meer kinderen van onder de 12, die in de privésector minder moest gaan werken, aanspraak maken op 440,97 euro netto. Voor alleenstaande ouders of ouders met een gehandicapt kind was er meer geld.

Mensen die tijdelijk volledig moesten stoppen met werken, bijvoorbeeld omdat ze alleenstaand waren, kregen 1148,00 euro.

Net als in Duitsland was er in België weinig tegenstand tegen de regeling. "Dat kwam ook omdat er in mei veel andere steunmaatregelen werden genomen", zegt Spekschoor.

Scholen weer open

Nu is het verlof in België niet meer van toepassing, omdat de scholen en crèches weer open zijn. "De getallen zijn hier vrij redelijk, beter dan in Nederland. Maar dat kan elk moment weer veranderen."

Gisteren bevestigde demissionair minister Slob van Onderwijs dat de scholen in Nederland niet vervroegd opengaan en tot zeker 8 februari dicht blijven. Het besluit was volgens hem onvermijdelijk.

"Ik realiseer me dat dit voor ouders, leraren en leerlingen een klap is. Je kinderen helpen met school terwijl je tegelijk je werk moet doen, is ontzettend zwaar", zei hij.

Om de druk een beetje te verlichten gaat het kabinet met de werkgevers en vakbonden in overleg over coronaverlof. Het kabinet zal daar ook financieel aan bijdragen.

Weggevallen productiviteit

Werkgeversvereniging AWVN reageert positief op het nieuws, omdat coronaverlof in het belang van de werknemer en de werkgevers zou zijn. "Het lost het probleem op dat veel mensen in thuissituaties met kleine kinderen zitten en hun productiviteit wegvalt", zegt woordvoerder Jannis van der Velde.

Het gaat volgens hem ook om mensen die vanwege quarantaine thuis moeten blijven, maar wel moeten werken.

Vakbond FNV noemt het coronaverlof een "bittere noodzaak". En vorige week pleitte vakbond CNV ervoor dat er zo snel mogelijk een speciaal calamiteitenfonds komt om werkenden de coronacrisis door te helpen.