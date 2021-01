CNV wil coronafonds voor werkenden: 'Vooral ouders zitten klem'

Vakbond CNV wil dat er zo snel mogelijk een speciaal calamiteitenfonds komt om werkenden de coronacrisis door te helpen. Volgens de vakbond hebben vooral (alleenstaande) ouders moeite werk en privé gescheiden te houden. "Ze zitten volledig knel."

Uit het voorgestelde calamiteitenfonds zouden werkgevers steun kunnen halen om werknemers extra verlof te gunnen. Werkgevers moeten daarbij wel goed onderbouwen waarom extra verlof nodig is. Hoeveel geld ermee gemoeid is, zegt het CNV niet.

Daarmee moet het ziekteverzuim, dat in zeventien jaar niet zo hoog was, worden tegengegaan. "Als we nu niets doen, loopt dit alleen maar verder op", stelt CNV-voorzitter Piet Fortuin. "De investering die de overheid zou moeten doen voor een calamiteitenfonds, is lager dan de kosten voor oplopend ziekteverzuim."

Noodopvang

De vakbond wordt naar eigen zeggen platgebeld door werkenden die behoefte hebben aan "meer lucht" om de coronacrisis door te komen. "Thuiswerkende ouders zien het niet meer zitten door het sluiten van scholen en kinderdagverblijven", zegt Fortuin. Ook ondernemers hebben het volgens hem zwaar.

Voor kwetsbare kinderen, die bijvoorbeeld een leerachterstand hebben of ouders hebben die de Nederlandse taal niet goed spreken, of kinderen van ouders met een cruciaal beroep wordt er noodopvang aangeboden. Daar wordt tijdens de tweede golf meer gebruikt van gemaakt dan tijdens de eerste golf.