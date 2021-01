Slob: gesloten houden basisscholen 'helaas onvermijdelijk '

De basisscholen en kinderopvangcentra blijven, zoals verwacht, gesloten tot 8 februari. Dat heeft het kabinet vanmiddag besloten na overleg op het Catshuis.

Volgens demissionair minister Slob van Onderwijs was dat besluit "helaas onvermijdelijk". "Ik realiseer me dat dit voor ouders, leraren en leerlingen een klap is. Je kinderen helpen met school terwijl je tegelijk je werk moet doen, is ontzettend zwaar."

'Coronaverlof'

Om de druk een beetje te verlichten gaat het kabinet met de werkgevers en vakbonden in overleg over 'coronaverlof' voor ouders die werken en zorg voor kinderen combineren. Het kabinet zal daar ook financieel aan bijdragen.

Gisteren lekte al uit dat het Outbreak Management Team (OMT) tegen een eerdere opening van de scholen heeft geadviseerd, onder meer vanwege de ontwikkelingen rond de nieuwe virusvarianten.

Leerachterstanden

Het nog steeds hoge aantal coronabesmettingen en de komst van de Britse variant van het virus maken het volgens het OMT onmogelijk om de basisscholen al eerder te openen. Dat had het kabinet, net als de Tweede Kamer, graag gewild om de leerachterstanden niet verder te laten oplopen.

Voorlopig lijkt het erop dat kinderen net zo vatbaar zijn voor de Britse variant als voor de oude variant, al is daar meer onderzoek naar nodig. Slob noemt het "zorgelijk" dat de achterstanden nu toch verder zullen oplopen. "Daarom kijk ik samen met het onderwijsveld welke extra maatregelen er nodig zijn, zoals bijvoorbeeld het uitbreiden van onderwijstijd." Daar komt ook geld voor beschikbaar.

Noodopvang

De scholen en kinderopvangcentra kunnen wel openblijven voor noodopvang van kwetsbare leerlingen en kinderen van mensen met cruciale beroepen.

Slob kan nog niet zeggen of de scholen vanaf 8 februari wel weer open kunnen. Het streven is wel om dat te doen, maar het hangt af van de cijfers die er dan zijn.