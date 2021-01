Kuipers wil zo snel mogelijk een avondklok vanwege Britse variant

Nederland zou zo snel mogelijk een avondklok moeten invoeren om de risico's van de opmars van de Britse variant van het coronavirus zo klein mogelijk te maken. Dat pleidooi hield voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg vandaag in zijn wekelijkse persmoment.

De afgelopen week daalde het aantal besmettingen in Nederland met 22 procent ten opzichte van de zeven dagen daarvoor. Ook in het zwaar getroffen Groot-Brittannië en Ierland gingen de cijfers de voorbije week omlaag, volgend op lockdownmaatregelen die in die landen zijn genomen. Een avondklok was daar niet bij.

Maar in de ogen van Kuipers kan Nederland het zich niet veroorloven om risico's te nemen bij alle onzekerheid die er nu nog is rond de meer besmettelijke Britse variant. "Als je er iets aan wilt doen, dat moet dat nu. Je moet als het ware al remmen op het moment dat je de bocht in de verte aan ziet komen."

Sneller vaccineren

Gebeurt dat niet, dan zou Nederland volgens Kuipers in het ergste geval op een IC-bezetting kunnen komen van 1750 bedden eind maart. Dat is hoger dan op enig moment tijdens de eerste golf.

De instelling van een avondklok is een van de manieren om daar iets aan te doen, maar Kuipers zou het ook toejuichen als het vaccinatietempo wordt opgevoerd. "Want dat is toch de beste manier om het virus in te dammen." Eerder bood hij al aan dat de ziekenhuizen bij die vaccinatie een grotere rol zouden kunnen spelen dan nu is voorzien.

Burgemeesters

Overigens werd het overleg van de 25 veiligheidsregio's over de avondklok vandaag een dag uitgesteld. Veel burgemeesters zijn kritisch over een avondklok. Ze zijn bang dat die niet te handhaven is en vragen zich af of het aantal besmettingen er wel voldoende door wordt teruggedrongen. Ook de Tweede Kamer is niet positief.

Na het beraad morgen in Utrecht moeten de burgemeesters met een gezamenlijk advies komen aan het kabinet over de avondklok.