Aantal nieuwe besmettingen daalt weer onder de 5000

De ziekenhuisbezetting name de afgelopen dagen weliswaar iets toe, maar op weekbasis was de daling 8 procent. Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, verwacht dat de daling de komende weken nog doorzet. Daarna is er weer kans op een stijging, vanwege de opmars van de Britse variant van het coronavirus.

Bij het RIVM werden 59 overleden covid-patiënten gemeld. Gisteren waren dat er 43. De afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM gemiddeld 94 doden per dag, tegen 105 doden per dag een week eerder.