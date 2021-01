Duizenden restaurants in Italië blijven open uit protest

Door heel Italië zijn gisteravond restaurants opengebleven, ondanks de coronamaatregelen. De ondernemers protesteerden tegen de verplichte sluiting van hun zaak om 18.00 uur. Volgens Italiaanse media deden zo'n 30.000 restaurants mee aan de actie die de hashtag #IoApro1501kreeg op sociale media, vertaald: #IkOpen1501.

Mensen werden met de hashtag opgeroepen om naar hun favoriete restaurant te gaan om die daarmee te steunen. In sommige gevallen trad de politie op en deelde boetes uit.

Op één filmpje is te zien hoe in de Noord-Italiaanse stad Piacenza de politie werd uitgejoeld door de gasten in het restaurant.