VS executeert moordenaar, ondanks coronabesmetting

Voor de twaalfde keer in een half jaar heeft de Amerikaanse federale overheid een terdoodveroordeelde geëxecuteerd. Corey Johnson kreeg in de gevangenis van Terre Haute in Indiana een dodelijke injectie, hoewel zijn advocaten betoogden dat hij door een coronabesmetting nodeloos zou kunnen lijden.

De 52-jarige Johnson was in 1992 veroordeeld voor zijn betrokkenheid bij een reeks gewelddadige drugsmoorden in de staat Virginia. In anderhalve maand tijd vielen daarbij elf doden, Johnson was betrokken bij zeker zeven daarvan. Ook twee mededaders kregen de doodstraf.

Johnsons advocaten hadden gehoopt zijn executie uit te kunnen stellen, omdat hij in december besmet raakt met het coronavirus. Volgens hen zou een executie door zijn beschadigde longen een martelgang kunnen worden. Een rechter ging in eerste instantie daarin mee, maar in hoger beroep kwam er toch groen licht.

Uitstel kon afstel betekenen

Uitstel van executie zou mogelijk hebben betekend dat Johnson de doodstraf zou ontspringen. Aankomend president Biden is tegenstander van de doodstraf en de Democraten hebben plannen om de federale doodstraf af te schaffen.

Donald Trump is juist voor hardere straffen en gaf in 2020 voor het eerst in zeventien jaar opdracht voor een reeks executies. Met deze twaalf executies voerde hij meer doodvonnissen uit dan alle presidenten in de voorgaande vijftig jaar bij elkaar. Ook liet hij voor het eerst in 67 jaar een vrouw executeren.

Klachten over galgenmaal

In een laatste verklaring voor zijn dood toonde Johnson zich berouwvol. "Ik wil zeggen dat ik spijt heb van mijn misdaden. Dat wil ik zeggen tegen de nabestaanden van de slachtoffers van mijn daden."

"Ik ben niet dezelfde man die ik was", zei hij verder nog, om af te sluiten met: "Het is goed. Ik heb er vrede mee."

In de verklaring dankte hij ook het gevangenispersoneel en beklaagde hij zich over zijn galgenmaal. "De pizza en aardbeienmilkshake waren heerlijk, maar ik heb nooit de donuts gekregen die ik besteld had. Hoe zit dat?"

Applaus

In de executiekamer duurde het ongeveer 20 minuten voordat de dodelijke injectie zijn werk had gedaan. Volgens een journalist die getuige mocht zijn, had Johnson ogenschijnlijk geen pijn zoals zijn advocaten vreesden, al wezen artsen erop dat spierverslappers een reactie misschien onmogelijk maakten.

Toen Johnson dood werd verklaard, barsten nabestaanden die de executie volgden uit in applaus en gejuich.

Voor vanavond staat de laatste executie onder Donald Trump gepland. Ook deze Dustin Higgs zal waarschijnlijk ondanks een coronabesmetting worden geëxecuteerd.