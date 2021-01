Rusland: Navalny wordt direct gearresteerd bij terugkeer

De Russische federale gevangenisdienst zegt dat de vergiftigde Russische oppositieleider Aleksej Navalny direct zal worden gearresteerd als hij terugkeert naar Rusland.

Navalny kondigde gisteren aan dat hij zondag terug wil vliegen naar zijn vaderland. Hij is nu in Duitsland waar hij van zijn vergiftiging met het zenuwgas novitsjok herstelde. Navalny werd in augustus onwel in een vliegtuig en werd na een noodstop opgenomen in een ziekenhuis in Omsk in Siberië. Hij werd daarna op verzoek van zijn naasten naar Duitsland gebracht om daar in een ziekenhuis te worden behandeld.

Volgens Navalny heeft president Poetin opdracht gegeven tot de vergiftiging en worden door "zijn dienaren" allerlei strafzaken tegen hem verzonnen.

Vorige maand liet de gevangenisdienst al weten dat Navalny bij terugkeer een gevangenisstraf riskeert van 3,5 jaar. Hij zou zich niet hebben gehouden aan een meldplicht die hij opgelegd had gekregen na een veroordeling voor verduistering.