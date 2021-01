De vergiftigde Russische oppositieleider Aleksej Navalny wil zondag terugkeren naar Moskou. Hij heeft een vlucht met de Russische vliegmaatschappij Pobeda geboekt, laat hij via Instagram weten.

Navalny werd in augustus vergiftigd met het zenuwgas novitsjok. Hij werd onwel tijdens een vlucht en na een noodstop opgenomen in een ziekenhuis in Omsk in Siberië. Hij werd daarna op verzoek van zijn naasten naar Duitsland gebracht om daar in een ziekenhuis te worden behandeld.

Navalny zegt in een videoboodschap dat hij voldoende hersteld is om terug te keren. Zijn vertrek uit Rusland was altijd bedoeld als tijdelijk, benadrukt hij. "Rusland is mijn land, Moskou is mijn stad, ik mis ze."

Volgens hem heeft president Poetin opdracht gegeven tot de aanslag op hem en worden door "zijn dienaren" allerlei strafzaken tegen hem verzonnen. Vorige maand liet de Russische Federale Dienst voor het Gevangeniswezen weten dat Navalny bij terugkeer een gevangenisstraf riskeert van 3,5 jaar. Hij had zich niet gehouden aan een meldplicht die hij opgelegd had gekregen na een omstreden veroordeling voor verduistering.

'Niet geïnteresseerd in acties dienaren Poetin'

Correspondent David Jan Godfroid noemt zijn geplande terugkeer geen verrassing. "Hij heeft steeds gezegd dat hij zal terugkeren zodra hij voldoende is hersteld. De Federale Dienst voor het Gevangeniswezen heeft de rechtbank net gisteren formeel gevraagd om de voorwaardelijk opgelegde gevangenisstraf van 3,5 jaar om te zetten in een onvoorwaardelijke, maar dat kan hem niet veel schelen, schrijft hij op Twitter."

"Ik ben niet geïnteresseerd in de acties van de dienaren van Poetin", schrijft Navalny. Hij roept zijn aanhangers op om hem zondag te verwelkomen.

Het journalistieke onderzoekscollectief Bellingcat kwam vorige maand met bewijzen dat de Russische geheime dienst FSB achter de vergiftiging zit. Agenten zouden Navalny gevolgd zijn naar zijn hotelkamer en er zou "tot in de hoogste kringen van het Kremlin" een mandaat zijn afgegeven om hem te vergiftigen.