Duitsland: Rus Navalny vergiftigd met zenuwgif novitsjok

In een verklaring zegt de Duitse regering de aanval scherp te veroordelen. Rusland is volgens de Duitsers om opheldering gevraagd. Met de andere lidstaten van de EU en de NAVO wordt overlegd over een "passende" gezamenlijke reactie.

Het Kremlin zegt in een reactie dat het nog niet is ingelicht over de bevindingen in Duitsland.

Coma

Navalny is volgens de laatste informatie overigens nog niet bij bewustzijn. Hij wordt in een kunstmatig coma gehouden. Zijn toestand is stabiel.