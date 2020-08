Duitse artsen: toestand Navalny wijst op vergiftiging, wel buiten levensgevaar

Artsen van het Duitse Charité-ziekenhuis in Berlijn denken dat de Russische dissident Aleksej Navalny is vergiftigd. Hun onderzoek duidt op vergiftiging door een stof uit de groep van de werkzame stoffen van de cholinesteraseremmer, schrijven ze in een verklaring.

Cholinesteraseremmers zijn een breed scala aan stoffen die in verschillende medicijnen voorkomen, maar ook in pesticiden en zenuwgassen. Om welke stof het precies gaat, is nog niet bekend. Dat wordt verder onderzocht. Volgens de artsen verkeert Navalny niet meer in acuut levensgevaar. Wel wordt hij nog steeds in een kunstmatig coma gehouden.

De ernstig zieke Navalny is zaterdag overgebracht van Omsk naar het academische Charité-ziekenhuis in Berlijn. Zijn team wilde niet dat hij in Rusland werd behandeld.

Stoffwisselingsstoornis

In Omsk zei de hoofdarts dat de 44-jarige oppositieleider lijdt aan een zeldzame stofwisselingsstoornis en dat er geen gif in zijn lichaam was gevonden. Vandaag zei de arts dat hij nog steeds achter die diagnose staat.

Navalny wordt in Berlijn behandeld met atropine, schrijven de artsen verder. De prognose voor zijn herstel is onduidelijk. Mogelijk zal hij blijvende gevolgen overhouden aan zijn zenuwstelsel.