Huis van Afgevaardigden begint debat over afzetten Trump, onder strenge bewaking

In het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden is het debat begonnen om president Trump af te zetten, vanwege zijn rol in de bestorming van het Capitool. Het zou de tweede keer in zijn termijn zijn en de vierde keer in de geschiedenis van de VS dat een impeachmentprocedure tegen een president wordt gestart.

Volgens de Democraten is de bestorming van vorige week een direct gevolg van Trumps retoriek en ongefundeerde claims over fraude bij de presidentsverkiezingen afgelopen november. Daarom is hij een gevaar voor de nationale veiligheid, democratie en de grondwet, zo valt te lezen in de resolutie (pdf) die voorligt.

Het Huis van Afgevaardigden, waar de Democraten een meerderheid hebben, zal zich hoogstwaarschijnlijk probleemloos achter de afzetting scharen. In de Senaat is dat hoogst onzeker, omdat daar een tweederdemeerderheid nodig is. Naast alle Democratische senatoren moeten ook minstens zeventien Republikeinen voor stemmen.

Kan maanden duren

Dat is niet ondenkbaar. Volgens Amerikaanse media brokkelt de steun voor Trump onder Republikeinse senatoren af. Zeker vijf senatoren zeggen de afzettingsprocedure te steunen. Ook Mitch McConnell, de leider van de Republikeinen in de Senaat, zou zich die richting op bewegen, schrijft de New York Times.

Impeachment uitgelegd in vijf plaatjes: