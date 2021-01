Chat-app Telegram: meer dan 500 miljoen actieve gebruikers wereldwijd

Telegram heeft naar eigen zeggen nu meer dan 500 miljoen actieve gebruikers. "In de afgelopen 72 uur alleen al zijn meer dan 25 miljoen nieuwe gebruikers van over de hele wereld lid geworden van Telegram", zo is te lezen in een melding die de chat-app verstuurde.

De app is te vergelijken met WhatsApp. Daar maken meer dan 2 miljard mensen gebruik van, meldde die chatdienst afgelopen zomer.

Een van de verschillen tussen de twee apps is dat je via Telegram kunt chatten met alleen een gebruikersnaam en zonder dat anderen jouw telefoonnummer zien. Er moet wel een telefoonnummer aan de app zijn gekoppeld, maar de instellingen kunnen worden aangepast zodat niemand dat kan zien.

Aanzetten tot geweld

De flinke stijging van Telegram-gebruikers zou te verklaren zijn doordat gebruikers van het Twitter-alternatief Parler overstappen naar Telegram. Parler werd dit weekend door Apple uit zijn App Store gehaald, een dag nadat Google hetzelfde had gedaan in zijn Play Store.

Volgens Apple heeft het platform niet genoeg gedaan om het verspreiden van berichten die aanzetten tot geweld tegen te gaan. Parler is populair bij aanhangers van president Trump, omdat ze er alles op mogen zetten, terwijl Twitter en Facebook steeds vaker content weren.