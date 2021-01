Ook Apple haalt Parler uit store, Amazon zegt webhosting op

Apple heeft socialemedia-app Parler uit zijn App Store gehaald, een dag nadat Google hetzelfde had gedaan in zijn Play Store. Volgens Apple heeft het platform niet genoeg gedaan om het verspreiden van berichten die aanzetten tot geweld tegen te gaan.

Eerder gaf het bedrijf Parler 24 uur de tijd om posts en reacties te gaan modereren. Nu dat niet gebeurt, schrijft Apple in een verklaring dat Parler uit de App Store wordt geweerd "totdat ze deze problemen oplossen".

Ook Amazon komt in actie tegen Parler. Dochterbedrijf Amazon Web Services, die sites host, zegt dat het de diensten aan het bedrijf komende nacht opschort. Dat gebeurt vanwege het "zeer reële risico voor de openbare veiligheid", zo staat in een email die persbureau Reuters heeft ingezien. Parler moet dus op zoek naar een nieuwe webhost, anders gaat de site op zwart.

Parler-baas John Matze heeft in een reactie uitgehaald naar de techgiganten. Hij spreekt van een gecoördineerde actie tegen zijn bedrijf "om concurrentie de nek om te draaien". Volgens Matze is het mogelijk dat Parler meerdere dagen onbereikbaar zal zijn "als we weer vanaf nul gaan opbouwen".

Trump

Parler is bij aanhangers van Trump populair, omdat gebruikers er alles op mogen zetten, terwijl Twitter en Facebook steeds vaker content weren. Volgens Google is via Parler opgeroepen tot het gebruik van geweld bij de bestorming van het Capitool in Washington.

Het persoonlijk Twitter-account van president Trump werd gisternacht voorgoed opgeschort. Kort daarna had Trump via het officiële presidentsaccount getwitterd dat hij contact heeft met andere platforms en ook overweegt om in de nabije toekomst een eigen platform op te tuigen. Onder anderen Trumps zoon Eric heeft al een account op Parler.