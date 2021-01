Huizenprijzen stijgen en stijgen, maar in inflatie zie je dat niet terug

Wat maakt dat uit?

Hoeveel inflatie het CBS meet, is bepalend voor heel veel zaken. Het beïnvloedt in hoeverre de lonen mee moeten stijgen om er niet op achteruit te gaan, maar ook hoe hard de huren mogen stijgen. De inflatie bepaalt ook het beleid van de centrale bank, dat weer van invloed is op hoeveel rente een huizenkoper betaalt voor een hypotheek.

Zeker in de coronacrisis heeft de ECB van alles uit de kast gehaald om de economie aan te zwengelen en ervoor te zorgen dat prijzen niet te veel en niet te weinig stijgen. De centrale bank mikt op net onder de 2 procent inflatie, en met 0,3 procent zitten we daar nog lang niet aan in Europa. Om dat cijfer op te krikken is onder meer de rente laag. Daardoor is het kortgezegd ook goedkoper om geld te lenen als je een huis wil kopen.

Verschillende economen wijzen erop dat dit voor hogere huizenprijzen heeft gezorgd. Huizen zijn in Nederland nog altijd schaars en als strijdende bieders meer kunnen betalen, dan zullen ze dat al snel doen.

Mogelijk zou dat probleem kleiner zijn als de stijgende huizenprijzen wél meegewogen worden in de inflatie. Dan zou de inflatie iets hoger uitvallen, blijkt onder meer volgens econoom Daniel Gros uit berekeningen waarover hij 2018 voor het Europees Parlement schreef.

De centrale bank zou dan minder de behoefte voelen om in te grijpen, waardoor de rente ook wat hoger zou zijn en er wellicht minder agressief geboden zou worden op de huizenmarkt. Een starter die zijn of haar eerste huis wil kopen zou dan weliswaar meer betalen voor een hypotheek, maar minder voor de woning.

Gaat er nog iets veranderen?

Ja, maar dat heeft nog wat voeten in de aarde. Om onder meer te bepalen hoe hoog of laag de rente is, gebruikt de ECB op dit moment een ander inflatiecijfer dan het CBS in Nederland publiceert. In dat cijfer zijn wel de huurprijzen meegerekend, maar is een schatting van de kosten voor huiseigenaren zoals het CBS die maakt niet meegenomen.

De reden daarvoor is dat de huizenmarkt in alle Eurozone-landen er anders uitziet. De schatting die het CBS maakt op basis van de gemiddelde huurstijging in de vrije sector kan in sommige landen niet, simpelweg omdat de vrije sector daar niet of nauwelijks bestaat. Daardoor kan de ECB de schattingen van verschillende landen niet op een hoop gooien.

Toch ziet de centrale bank ook wel dat de uitgaven aan een eigen woning een heel groot deel van de uitgaven van inwoners in de Eurolanden zijn. Daarom onderzoekt de ECB op dit moment de mogelijkheid om die kosten tóch in alle landen op dezelfde manier te kunnen berekenen.

Overigens zou dat op dit moment vermoedelijk weinig veranderen aan het beleid van de ECB. De inflatie is nu zo laag, dat ook als die met een meer complete berekening een paar tienden hoger zou uitvallen de rente voorlopig niet snel omhoog zal gaan. Pas als de inflatie meer in de buurt komt van het doel (net onder de 2 procent), zal dat mee gaan spelen.