DNB: belast eigen woning zwaarder. Huurders te veel in het nadeel

De toezichthouder heeft een aantal belastingmaatregelen in gedachten om het verschil te verkleinen. Zo zou de hypotheekrenteaftrek sneller afgebouwd kunnen worden. Een andere mogelijkheid is een verhoging van het eigenwoningforfait. Dat is het percentage van de WOZ-waarde dat voor de belastingaangifte boven op het inkomen wordt geteld.

Een derde optie is de eigen woning stapsgewijs verplaatsen naar box 3. Het zou betekenen dat huizenbezitters vermogensbelasting moeten betalen over het verschil tussen de waarde van de woning en de hypotheekschuld. Huurders die vermogen opbouwen door te sparen of te beleggen, betalen die belasting ook, redeneert DNB.

Welvaart?

De maatregelen zouden volgens DNB een potentiële welvaartstoename voor de Nederlandse economie als geheel opleveren. De toezichthouder noemt minder schulden bij huishoudens, een beter gespreid vermogen, meer flexibiliteit om te verhuizen en een stabielere economie.

DNB-president Klaas Knot roept al jaren op om belastingvoordelen voor huizenbezitters af te bouwen. Het kabinet heeft daar een eerste stap in gezet door de hypotheekrenteaftrek de komende tijd jaar op jaar te verlagen.