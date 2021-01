Het is echt nog te vroeg voor versoepeling, zeggen epidemiologen

Wat in ieder geval duidelijk is, is dat we minder massaal thuisblijven dan aan het begin van de coronacrisis. Rosendaal: "Als je kijkt naar de mobiliteitscijfers, dan zie je gewoon dat we nu veel meer reizen dan in maart vorig jaar."

Bovendien, zo benadrukt Rosendaal, werd het al vrij snel na de eerste lockdown warmer, de lente begon. Nu hebben we nog enkele maanden winter voor de boeg. "En de winter doet dingen waar je last van hebt, die heeft effect op coronabesmettingen. Het is vochtiger en we zitten dichter op elkaar."

Scholen eerder openen 'lastige afweging'

De Britse variant van het virus speelt ook een rol bij het mogelijke besluit om niet nog drie weken te wachten met het heropenen van de basisscholen. Het kabinet hoopt dat al op 25 januari te doen. "Het is een lastige afweging, want er zitten niet alleen medische aspecten aan", zegt Rosendaal.

"Het besluit om basisscholen vooral dicht te doen om zo ouders thuis te houden, dat wringt. En kinderen gaan natuurlijk niet voor niets naar school, thuisonderwijs is geen optimale vervanging. Toch weten we nu uit bijvoorbeeld Zwitsers onderzoek dat scholen sluiten wel degelijk een effect heeft op het aantal besmettingen. Het duurt alleen wat langer voordat het bij andere generaties terechtkomt."