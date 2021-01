Pelosi sprak met generaal over 'losgeslagen' Trump en nucleaire codes

De man, Richard Barnett, werd opgepakt in Little Rock in Arkansas. Hij wordt beschuldigd van huisvredebreuk, wanordelijk gedrag en diefstal van publiek eigendom. Bij de bestorming werden een naamplaatje en papieren van de voorzitter meegenomen. In haar kantoor werd een grote spiegel vernield, tafels werden omgegooid en foto's van de muur gerukt.

De politie heeft ook een inwoner van Alabama opgepakt in verband met een pijpbom die bij het Congres werd gevonden. In zijn truck werden 11 molotovcocktails en een vuurwapen gevonden. De FBI heeft een beloning uitgeloofd voor de gouden tip die leidt naar een andere verdachte die pijpbommen plaatste bij de partijhoofdkwartieren van de Democraten en de Republikeinen in Washington.