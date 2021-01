Pfizer-vaccin lijkt te werken tegen mutatie Britse en Zuid-Afrikaanse variant

Het vaccin van Pfizer/BioNTech lijkt ook te werken tegen de mutatie in de zeer besmettelijke varianten van het coronavirus die in het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika rondgaan. Dat zegt het bedrijf op basis van een laboratoriumstudie die het samen met wetenschappers van de Universiteit van Texas heeft uitgevoerd. De studie is nog niet door onafhankelijke deskundigen beoordeeld.

Een woordvoerder van Pfizer zegt dat het vaccin niet alleen tegen de N501Y-mutatie in de Britse en Zuid-Afrikaanse virusvariant werkt, maar ook tegen vijftien andere mutaties. "Dat is goed nieuws", zei de woordvoerder.

Daar sluit Anke Huckriede, hoogleraar vaccinologie bij het UMCG, zich bij aan. "Ze hebben getest op een bepaalde mutatie op het spike-eiwit waarmee het virus contact maakt met de cellen. Dat is de eerste stap in het infectieproces. Het vaccin lijkt daartegen te werken."

Een woordvoerder van Pfizer zegt dat het niet hoeft te betekenen dat het vaccin ook tegen elke andere mutatie werkt. Maar volgens Huckriede is de belangrijkste daarvan nu onderzocht en zijn de andere bekende mutaties minder relevant.

Proefpersonen

Het onderzoek werd uitgevoerd met bloed van twintig proefpersonen die met het Pfizer/BioNTech-vaccin waren geïnjecteerd. Dat lijkt een kleine groep: "Maar die personen laten allemaal een beetje dezelfde respons zien. Dat is een teken dat het vermoedelijk niet heel anders zal zijn als je nog eens 200 mensen onderzoekt", zegt Huckriede.

Ze benadrukt wel dat er nog meer onderzoek moet worden gedaan, ook naar andere mutaties. Een woordvoerder van Pfizer hoopt dat binnen enkele weken tests daarvan zijn afgerond.

Andere vaccins vermoedelijk ook werkzaam

Het Pfizer-vaccin maakt gebruik van de zogenoemde mRNA-technologie. Daarbij maakt iemands lichaam op basis van genetisch materiaal van het virus zelf een spike-eiwit aan: het deel van het coronavirus waarmee het zich aan menselijke cellen hecht. Het lichaam reageert met het aanmaken van antistoffen tegen het spike-eiwit.

Ook bij de onderzochte mutatie lijkt het vaccin van Pfizer te werken. Het hoeft dus voorlopig niet aangepast te worden, net als de andere zogenoemde mRNA-vaccins, zegt Huckriede: "Die bevatten ook dit spike-eiwit, eigenlijk allemaal een beetje in dezelfde vorm. Dus het is heel waarschijnlijk dat die vaccins ook werkzaam zijn tegen een variant die deze verandering hebben ondergaan."

Behalve Pfizer maken ook farmaceuten Moderna en Curevac bij hun vaccins gebruik van de mRNA-technologie.

De uitkomsten van het onderzoek stemmen Huckriede in elk geval optimistisch in de strijd tegen het coronavirus: "Op dit moment staan we een puntje voor."