De Jonge te optimistisch: ten minste een miljoen vaccins komen later

Een deel van de door de Europese Unie bestelde corona-vaccins komt later dan minister De Jonge maandag in zijn Kamerbrief schreef. De Jonge verwachtte toen 8 miljoen vaccins in de eerste drie maanden van dit jaar. Uit een rondgang van de NOS langs farmaceuten blijkt dat er daarvan zeker 1,1 miljoen later komen.

Dat betekent dat 550.000 Nederlanders later zullen worden ingeënt dan De Jonge maandag schreef, omdat van deze vaccins twee doses per persoon nodig zijn.

Het Duitse bedrijf Curevac bijvoorbeeld stelt dat zijn vaccin pas in april kan worden goedgekeurd door Europese medicijnautoriteit EMA. De Jonge verwachtte daarvan 600.000 doses in het eerste kwartaal, maar die komen dus sowieso later. Dat was maandag, toen De Jonge zijn brief verstuurde, al bekend.

Een woordvoerder van het bedrijf zegt tegen de NOS dat hij nog niet weet hoe snel de levering na goedkeuring kan beginnen, omdat die planning nog niet is gemaakt. Het is nog niet duidelijk of het bedrijf wel de 1,6 miljoen vaccins kan leveren die het ministerie van VWS aankondigde voor het tweede kwartaal.

Minder gevolgen

Ook de extra bestelde vaccins van Pfizer-BioNTech zullen niet voor april komen. De Europese Commissie bestelde eind december 100 miljoen vaccins extra. De Jonge meldde de Kamer dat er daarvan 500.000 al in maart in Nederland terecht zouden komen. Pfizer spreekt dat tegen en zegt op zijn vroegst in april te kunnen leveren. Een woordvoerder van de Europese Commissie gaat zelfs uit van juli.

Over het vaccin van de Franse producent Sanofi is minister De Jonge ook te optimistisch in zijn brief, al heeft dat op korte termijn minder gevolgen. De minister ging ervan uit dat Sanofi van juli tot en met september 5,85 miljoen doses van zijn vaccin aan Nederland kan leveren. Maar het bedrijf zelf zegt tegen de NOS dat het er vanuit gaat dat dat op zijn vroegst in oktober zal zijn.

Geen verrassing

Dat Sanofi in het derde kwartaal van dit jaar nog niet klaar is met het vaccin zou voor het ministerie geen verrassing moeten zijn. Het bedrijf kondigde half december aan dat de eerste resultaten van testen met het vaccin geen goede resultaten gaven, waardoor er vertraging bij de ontwikkeling ervan ontstond.

De Jonge schrijft in zijn Kamerbrief wel dat "wijzigingen op het leveringsschema tot het laatste moment mogelijk" zijn. De komende maanden kunnen er dus andere mee- of tegenvallers zijn. Maar de tegenvallers rond de levering van de vaccins van Curevac, Pfizer en Sanofi waren al bekend toen de minister zijn brief schreef.